Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de usar equipamento para destravar e furtar carros em Belém é preso pela PC

O investigado foi preso por furto qualificado na quarta-feira (27)

O Liberal
fonte

Suspeito de usar equipamento para destravar e furtar carros em Belém é preso pela PC. (Foto: Polícia Civil)

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso suspeito da prática de furto qualificado. A ação policial ocorreu na quarta-feira (27), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, proferido pela Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém. O investigado estaria utilizando um equipamento eletrônico para furtar objetos de dentro de veículos.

Agentes da Seccional Urbana da Pedreira atuaram na ação que culminou na prisão do suspeito. Segundo as investigações da Polícia Civil, um dos crimes apurados ocorreu no dia 05 de junho deste ano. Na ocasião, o suspeito teria utilizado um equipamento eletrônico conhecido como “chapolin”, para impedir que a vítima travasse o carro de passeio ao estacioná-lo. O suspeito entrou no veículo, furtou um aparelho celular e o porta-cartões da vítima. Além disso, teria realizado várias compras com os cartões, causando um prejuízo aproximado de R$ 2.400.

A prisão preventiva do suspeito foi solicitada e cumprida depois da realização de várias diligências para localizá-lo. Após a adoção de todas as formalidades legais, o investigado está à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

furto qualificado

Furto de carros
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PRESO

Suspeito de usar equipamento para destravar e furtar carros em Belém é preso pela PC

O investigado foi preso por furto qualificado na quarta-feira (27)

29.08.25 18h00

APREENSÃO

Cerca de 10 kg de cocaína e 20 mil maços de cigarros ilegais são apreendidos em Santa Maria do Pará

A droga e os cigarros estavam no bagageiro de um ônibus de viagem que saiu de Belém com destino a Fortaleza

29.08.25 16h53

POLÍCIA

Adolescente desaparecido é encontrado morto em saco plástico em Canaã dos Carajás

O embrulho volumoso no local chamou a atenção dos moradores que passavam pela área e eles acionaram a Polícia Militar

29.08.25 12h51

POLÍCIA

Incêndio de grandes proporções é registrado perto de posto de gasolina em Parauapebas

Segundo a prefeitura do município, não houve vítimas e nenhum prédio foi atingido pelo fogo, mesmo diante da magnitude do sinistro

29.08.25 12h35

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo de motorista de aplicativo é encontrado dentro de carro em Ananindeua

A companheira da vítima relatou que o casal, junto com as duas filhas, tinha ido visitar uma parente antes de o crime ocorrer

29.08.25 0h01

POLÍCIA

Pará: pai é liberado de prisão após laudo comprovar que 'hematomas' em bebê eram marcas de nascença

Segundo a Polícia Científica, as manchas de coloração azuladas no corpo da bebê são marcas de nascença e não configuram hematoma de agressão

29.08.25 12h11

POLÍCIA

Empresário e agricultor são encontrados mortos após saírem para pescar em Uruará

A principal suspeita é de que a canoa que eles estavam tenha naufragado

29.08.25 8h50

POLÍCIA

Acidente de trânsito é registrado na avenida Almirante Barroso na manhã desta sexta-feira (29/8)

O sinistro envolveu um motociclista. Ele foi socorrido

29.08.25 10h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda