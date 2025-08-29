Suspeito de usar equipamento para destravar e furtar carros em Belém é preso pela PC

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso suspeito da prática de furto qualificado. A ação policial ocorreu na quarta-feira (27), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, proferido pela Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém. O investigado estaria utilizando um equipamento eletrônico para furtar objetos de dentro de veículos.

Agentes da Seccional Urbana da Pedreira atuaram na ação que culminou na prisão do suspeito. Segundo as investigações da Polícia Civil, um dos crimes apurados ocorreu no dia 05 de junho deste ano. Na ocasião, o suspeito teria utilizado um equipamento eletrônico conhecido como “chapolin”, para impedir que a vítima travasse o carro de passeio ao estacioná-lo. O suspeito entrou no veículo, furtou um aparelho celular e o porta-cartões da vítima. Além disso, teria realizado várias compras com os cartões, causando um prejuízo aproximado de R$ 2.400.

A prisão preventiva do suspeito foi solicitada e cumprida depois da realização de várias diligências para localizá-lo. Após a adoção de todas as formalidades legais, o investigado está à disposição da Justiça.