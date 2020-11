Suspeito de tráfico de entorpecentes é preso em Canaã dos Carajás, no sudeste paraense

Suspeito de tráfico de entorpecentes, um homem foi preso na madrugada deste domingo (22), no município de Canaã dos Carajás, no sudeste paraense. Militares do 23º Batalhão da Polícia Militar (BPM) chegaram até o suspeito após denúncias anônimas indicarem a atuação ilícita do acusado. Durante a ação, foram apreendidos 1,3 quilo de maconha. As informações foram divulgadas pela PM nesta segunda-feira (23).

Segundo a denúncia recebida pela PM, o homem estaria cometendo o crime em uma residência localizada no assento Eduardo Galeno. Ao chegarem no local para apurar a informação, os policiais encontraram dentro da casa um total de 1,3 quilo de uma substância similar à maconha. Com a materialidade do crime, o suspeito foi preso em flagrante pelos policiais militares por tráfico de entorpecentes.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos administrativos cabíveis. As drogas foram apreendidas e apresentadas na unidade policial. A identidade do acusado não foi divulgada pela PM.