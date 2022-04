Suspeito de tentativa de homicídio é preso em Cachoeira do Arari, no Marajó

Um homem, identificado como Elivelton Vieira Gama, de 23 anos, foi preso pelo crime de tentativa de homicídio, no município de Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó, nordeste do Pará. O caso foi registrado na noite do último sábado (23). As informações são do site Debate Carajás.

Policiais militares do 8°Batalhão de Polícia Militar (8° BPM) realizavam rondas na Praça da Independência, quando receberam uma denúncia de que Izael da Costa Leal, de 48 anos, teria sido esfaqueado nas costas e na mão. De imediato, a guarnição se dirigiu até o local para averiguar a ocorrência.

Ao chegarem no local, foram informados de que a vítima teria sido socorrida para o hospital. Na unidade hospitalar, os PMs constataram a veracidade da informação. Enquanto recebia atendimento médico, Izael confirmou que o crime teria sido cometido por Elivelton. Porém, o motivo não foi revelado.

Os militares iniciaram buscas pela cidade e conseguiram localizar o susp​​eito. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis ao flagrante.