Suspeito de tentar matar influencer não aceitou negociação para se entregar, diz delegada

Não há previsão para que o empresário Denilson Fernandes Saraiva, homem acusado de ter esfaqueado a companheira, Denise Carvalho Souza, de 30 anos, no dia 1° deste mês, se entregue à Polícia Civil do Pará.

VEJA MAIS

Em entrevista à reportagem de O Liberal, na tarde desta quinta-feira (6), a delegada do caso Andreyza de Jesus, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) Ananindeua, disse que, na última quarta-feira (5), esteve conversando com o advogado do acusado para tentar negociar que seu cliente se entregue, o que não ocorreu até o momento.

“Nós até levantamos a possibilidade de revogação da prisão, ele (o advogado) disse que ia conversar com o cliente, mas ele ainda não se entregou”, afirmou a delegada, ao esclarecer que esse processo pode ser realizado em qualquer unidade policial e não somente na delegacia do bairro onde o crime contra Denise aconteceu.

O mandado de prisão, portanto, segue em aberto, e a polícia realiza diligências na tentativa de localizar Denilson. Qualquer informação pode ser repassada via disque-denúncia, no número 181.

Ainda de acordo com a delegada Andreyza, na quarta-feira, foram ouvidas a vítima e a mãe do acusado. “A vítima foi ouvida e confirmou aquilo que aparece no vídeo”, contou. Além disso, Denise relatou que chegou a passar o Réveillon com o autor do crime, porém a sintonia entre o casal não era a mesma. Ainda assim, havia muita insistência por parte de Denilson, que não aceitava terminar o relacionamento de 12 anos com Denise.