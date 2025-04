Suspeito de sequestrar família no Maranhão é preso pela PC em Mosqueiro

Um homem suspeito de envolvimento em um caso de invasão a uma casa e sequestro de uma família no estado do Maranhão foi preso pela Polícia Civil na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (1º/4) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelos crimes de roubo qualificado, uso ilegal de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima e concurso de pessoas.

Conforme a PC, a ação foi realizada por meio da Seccional de Mosqueiro, com o apoio da Delegacia de Maracaçumé da Polícia Civil do Maranhão. A prática de roubo em concurso de pessoas é caracterizada quando duas ou mais pessoas colaboram para cometer um crime. Neste caso, o preso é investigado por ter envolvimento no roubo que ocorreu em uma residência na cidade de Maracaçumé, localizada no oeste Maranhense.

Durante as diligências, a Polícia Civil identificou que o suspeito já estava custodiado na Unidade de Custódia de Mosqueiro (UCRM) desde outubro de 2024, após ser preso em flagrante pelos policiais civis da ilha por envolvimento em outro crime de roubo majorado. Na situação, que ocorreu no Pará, o suspeito é investigado por participar de outra subtração de bens em uma residência e a restrição da liberdade das vítimas. Atualmente, o indivíduo permanece sob custódia e à disposição da Justiça.