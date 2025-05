Suspeito de roubo, extorsão e associação criminosa é preso na Grande Belém

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (28), no distrito de Murinim, em Benevides, na Grande Belém, após a Polícia Civil do Pará, por meio da delegacia do município, dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Jeferson Cleiton Pantoja Santos, de 27 anos, é investigado pelos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e associação criminosa.

O mandado foi expedido pela Vara Criminal de Benevides. Segundo as investigações, Jeferson é apontado como um d​os autores de um crime ocorrido em 12 de julho de 2024, quando três indivíduos, armados com arma de fogo e um machado, abordaram funcionários de uma empresa de telecomunicações. Durante a ação, diversos bens foram subtraídos, e o veículo utilizado pelas vítimas foi incendiado. Os criminosos também afirmaram agir em nome de uma facção criminosa.

Após o roubo, mensagens ameaçadoras foram enviadas à empresa, exigindo pagamentos para que o trabalho pudesse continuar em determinadas regiões.

Diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de Jeferson, que foi deferida pela Justiça com parecer favorável do Ministério Público. O cumprimento da ordem judicial ocorreu após intensas diligências realizadas pela equipe da Polícia Civil. Após os procedimentos de praxe, o preso foi colocado à disposição da Justiça.