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Polícia

Suspeito de roubo é agredido por moradores no bairro do Jurunas, em Belém

A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (16), no cruzamento da travessa Roberto Camelier com a Rua dos Tamoios

O Liberal
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Suspeito de roubo é agredido por moradores no bairro do Jurunas, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um homem foi agredido por moradores no bairro do Jurunas, em Belém, após ser apontado como suspeito de envolvimento em uma tentativa de assalto na área. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as agressões. De acordo com informações iniciais, a ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (16), no cruzamento da travessa Roberto Camelier com a Rua dos Tamoios. A Polícia Militar deteve o suspeito e o encaminhou para a delegacia, onde foi constatado que o homem era foragido da cadeia.

"Um suspeito detido por populares foi apresentado pela Polícia Militar na Delegacia do Jurunas, onde foi autuado em flagrante por tentativa de roubo. Na unidade policial também foi constatado tratar-se de um evadido do sistema penal. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o homem será encaminhado para a custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP). O caso segue sob investigação para identificar e localizar o segundo envolvido, que empreendeu fuga do local", comunicou.

Conforme as informações iniciais, o suspeito foi pego por moradores e alguns condutores após se envolver em um acidente quando estava fugindo de um assalto. A motocicleta com a qual o suspeito estava, junto com um comparsa, colidiu com um carro de passeio. O segundo homem apontado como envolvido no roubo conseguiu correr e fugiu.

Populares teriam impedido o suspeito de roubo de deixar o local e recuperaram os pertences da vítima. Antes da chegada das forças de segurança, o homem foi cercado e agredido por várias pessoas, causando tumulto na via.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento das agressões. Nos vídeos, o homem aparece caído próximo a uma calçada, tentando se proteger enquanto é atingido por socos e chutes. Algumas pessoas ainda usam objetos como capacetes e pedaços de madeira para agredir o suspeito, enquanto ele grita pedindo para que alguém chame a polícia.

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assalto a mão armada

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Polícia
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