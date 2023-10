Suspeito de roubo, ‘Anjo Caído’ morre em confronto com a PM em Parauapebas

Um suspeito de roubo morreu e outro ficou ferido em confronto com a Polícia Militar após assalto a uma loja de celular em Parauapebas, no sudeste do Pará. A ação criminosa ocorreu na tarde de segunda-feira (16), no bairro Beira Rio, e foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial.

Ainda segundo o portal Native News Carajás, os assaltantes invadiram a loja e levaram vários objetos. Após a fuga, a Polícia Militar foi acionada. E, assim que as equipes tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança, saíram em diligências para tentar localizar os bandidos. Durante as diligências, no bairro Casas Populares II, houve confronto com os suspeitos, que estavam em uma moto Pop vermelha, e ambos foram baleados.

LEIA TAMBÉM:

Um conseguiu fugir para uma área de mata e o outro foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), mas não resistiu. O que morreu foi identificado como Thiago da Silva Ferreira, que era conhecido como "Anjo Caído". Ele já tinha passagens pela polícia. A prisão foi realizada por equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e Canil da Guarda Civil Municipal de Parauapebas. Os agentes continuaram as buscas para tentar localizar o ferido, que se escondeu em uma área de mata, e ainda não foi identificado.