Suspeito de roubo à casa de empresário morre em ação policial em Marabá

Angeliel Saraiva Amaro, conhecido como “Léo”, morreu durante uma ação da Polícia Civil, nesta segunda-feira (10), em Marabá, no sudeste do Pará. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio cometido em São Félix do Xingu. Além disso, “Léo” era suspeito de ter participado de um roubo à casa de um empresário na última quinta-feira (6), em Marabá.

Após tomar conhecimento do assalto, a Polícia Civil começou a investigar todos os detalhes da ação criminosa e, no decorrer da apuração, acabou confirmando a participação do suspeito no caso.

Diante das informações coletadas, os policiais se dirigiram até uma quitinete apontada como sendo o local em que “Léo” estaria hospedado. Ao chegar no endereço, viram o suspeito entrando no imóvel, mas, também foram percebidos por ele.

Segundo a polícia, "Léo" entrou rapidamente na casa e correu para os fundos. Ao receber voz de prisão, sacou um revólver da cintura, atirando contra os policiais, que revidaram e o balearam. Angeliel chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Municipal de Marabá (HMM).

Uma câmera de videomonitoramento, instalada em um comércio, filmou o momento em que o foragido é retirado da residência e colocado dentro da viatura policial, para ser encaminhado à unidade de saúde.

Ainda de acordo com a polícia, “Léo” participou de um roubo em que criminosos armados teriam feito um empresário dono de um hotel e sua família reféns no bairro São Félix, na semana passada. Na ocasião, os assaltantes teriam levado aparelhos eletrônicos, joias, dois veículos, além de ter obrigado as vítimas a fazerem diversas transferências via PIX.

“A polícia identificou “Leo” e apurou ​que já havia um mandado de prisão em aberto na Comarca de São Félix do Xingu, por homicídio. Fizeram um cerco hoje (nesta segunda) com objetivo de capturá-lo. Teve uma reação armada, ele foi baleado, foi socorrido e o quadro dele evoluiu a óbito”, informou o superintendente regional da PC, delegado Vinícius Cardoso, ao acrescentar que a polícia trabalha agora para identificar os outros envolvidos nesse assalto e capturá-los. Com informações do site Correio de Carajás.