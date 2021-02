Suspeito de participar de 'sapatinho' e sequestro é preso em Cametá

Um homem acusado de participar de um crime da modalidade "sapatinho" e de sequestro foi preso em Cametá, no nordeste paraense. O mandado de prisão expedido contra ele foi cumprido por equipes que atuam no 32º Batalhão da Polícia Militar (BPM). As informações foram divulgadas pela PM nesta quinta-feira (18). Os crimes ocorreram em 2019, quando o suspeito sequestrou familiares de uma mulher que trabalhava como gerente em uma agência bancária do município.

Segundo a PM, os policiais militares conseguiram chegar até o homem após um levantamento de informações realizado pelo serviço de inteligência do 32º BPM. As equipes seguiram até o endereço do homem, que estava escondido em uma casa no bairro São Benedito. Ao perceber a aproximação das autoridades policiais, o homem quebrou um aparelho celular que ele usava. No local, foram apreendidos um celular, documentos do acusado e R$ 580 em dinheiro.

O homem, que já tinha um mandado de prisão expedido em seu nome, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Cametá, e está à disposição da Justiça.

Entenda o crime

A modalidade 'sapatinho' ocorre quando a vítima da ação criminosa é um funcionário de uma instituição financeira que, sob ameaça, é forçado a retirar valores da própria instituição e entregar ao sequestrador. Os bandidos, na maioria das vezes, fazem chantagens com funcionários dos bancos e ameaçam suas famílias.

A ação criminosa é compreendida como extorsão mediante sequestro, cuja pena pode variar de oito a 15 anos de reclusão.