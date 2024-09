Suspeito de matar namorada em posto de gasolina, no bairro do Marco, é julgado em Belém

O principal suspeito de atirar e matar a namorada dentro de um carro que estava estacionado em um posto de combustíveis, no bairro de Canudos, em Belém, está sendo julgado nesta quinta-feira (12/09). A vítima, chamada Ludmila Costa Fonseca, que tinha 18 anos na época, foi morta com um tiro na cabeça. Inicialmente o réu alegou que a jovem teria atirado contra si mesma, mas a versão foi descartada pela Polícia Científica.

Durante o julgamento sobre o feminicídio, foram chamados como testemunhas dois policiais militares que atenderam a ocorrência após o acionamento do Centro Integrado de Operações (Ciop). Além disso, a perita que analisou o local da morte da vítima também esteve na audiência e informou como encontrou a cena do crime. Segundo ela, a hipótese do suicídio foi excluida devido a posica que a vitima foi encontrada no interior do veículo e demais indícios constatados no local.

O julgamento ainda está em andamento. A matéria será atualizada conforme os procedimentos realizados no tribunal.