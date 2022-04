Suspeito de matar ex-esposa grávida após sair de culto é transferido para penitenciária de Marabá

Erisvaldo Souza Silva foi transferido, na última terça-feira (12), para a penitenciária de Marabá. Ele foi preso em flagrante após assassinar a ex-companheira, Daniara Rodrigues do Couto, de 20 anos, após supostamente ter saído do culto de uma igreja evangélica. O feminicídio aconteceu na noite do último domingo (10), no município do sudeste paraense, e assustou os moradores da região. A vítima tinha três filhos e estava grávida do quarto. Com informações do portal Ver-o-Fato.

De acordo com informações da polícia, o crime aconteceu dentro da casa da vítima, no bairro Belo Horizonte, Núcleo Cidade Nova. Erisvaldo estava participando do culto na igreja, quando alguém teria dito para ele que Daniara estava se arrumando para ir a uma festa que ocorreria na mesma noite, no balneário Vavazão.

Ele saiu da igreja por volta das 21h30 e, já armado com uma faca, foi até a casa da vítima e a golpeou várias vezes até a morte. Daniara estava no segundo mês de gestação do quarto filho. Depois da ação criminosa, o homem teria simulado um suicídio, cortando a garganta superficialmente, em uma tentativa de sensibilizar os policiais que o prenderam. Mas ele foi autuado em flagrante e transferido para a penitenciária de Marabá na terça (12).

Uma tia da vítima disse que a família temia que isso fosse acontecer, e que Erisvaldo seria uma pessoa violenta, que costumava espancar a ex-esposa e os filhos, que tinham medo dele. Ele ficou mais revoltado ainda depois que a mulher decidiu se afastar e seguir a vida. O corpo de Daniara foi velado e sepultado na segunda-feira (11) e os filhos dela agora estão sob os cuidados da mãe e de parentes.