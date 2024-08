Suspeito de liderar facção criminosa na Grande Belém é preso em Pernambuco

Um homem suspeito de liderar uma facção criminosa que atua na Grande Belém foi preso nesta segunda-feira, 26, em uma operação conjunta entre as forças de segurança do Pará e Pernambuco. A prisão foi realizada no bairro Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, pela Polícia Civil do Pará (PCPA), através da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) do Pará, em parceria com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

O suspeito, que estava foragido desde 2021 após escapar do Sistema Penitenciário do Pará, tinha três mandados de prisão em aberto, incluindo um expedido pela Comarca de Marituba e outro pela Vara de Combate ao Crime Organizado do Pará.

As investigações apontam que o homem era responsável por coordenar extorsões contra comerciantes, polític​os e ca​ndidatos no município de Marituba, exigindo pagamentos para permitir suas atividades na região. Ele também é suspeito de ser o autor intelectual de um recente atentado contra a residência de uma política local.

No momento da abordagem, o suspeito tentou fugir pelo telhado de sua residência, mas foi capturado pelas equipes envolvidas na operação. A ação contou com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) do Pará, da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL PCPE) e da FICCO do Pará.