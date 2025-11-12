Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de latrocínio contra dono de fábrica de velas, em Ananindeua, é preso em Joinville

Até o momento, a polícia não revelou o que exatamente foi roubado do empresário

O Liberal
fonte

Suspeito de latrocínio contra dono de fábrica de velas, em Ananindeua, é preso em Joinville. (Reprodução/ redes sociais)

A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta quarta-feira (12), na cidade de Joinville (SC), Fernando Augusto Silva e Silva, investigado pelo latrocínio ocorrido no dia 3 de outubro deste ano na empresa Fábrica de Velas Ciganas, no bairro do Levilândia, em Ananindeua. Naquela data, o empresário Antonio Eugenio Mello foi assassinado a tiros. Pelo menos três suspeitos participaram do crime. A polícia não revelou o que exatamente foi roubado do empresário, que também foi vice-presidente da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa).

O caso vem sendo investigado desde outubro, e as equipes da DRFR afirmam que diligências são realizadas de forma ininterrupta para identificar todos os envolvidos e esclarecer as circunstâncias da ação criminosa. No dia 6 de outubro, um dos investigados, Danilo Nascimento Assunção, já havia sido preso em flagrante. Ele conduzia um veículo Chevrolet Onix prata, placa QVL3F80, usado para levar os autores ao local do crime e para dar apoio na fuga.

Após essa prisão, novos elementos de prova foram reunidos, o que levou à representação pela prisão preventiva dos demais suspeitos, entre eles Fernando Augusto Silva e Silva. A ordem judicial foi deferida pela Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém.

A prisão em Joinville ocorreu por volta das 14h, na avenida Getúlio Vargas, no bairro Anita Garibaldi. Segundo a polícia, o suspeito foi identificado, comunicado da decisão judicial e encaminhado ao Presídio Regional de Joinville, onde permane​ce custodiado, à disposição da Justiça.

A ação foi realizada por policiais da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Belém, com apoio da Delegacia de Repressão a Roubos de Joinville, do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), D​ioe e D​enarc. De acordo com ​a DRFR, a prisão representa um avanço importante na elucidação do latrocínio e integra as ações para responsabilizar todos os envolvidos no crime.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

investigação policial

empresário morto em ananindeua

fábrica de velas

preso em joinville

crime em ananindeua
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

APREENSÃO

Aparelhos eletrônicos contrabandeados são apreendidos em ônibus no sudeste do Pará

A mercadoria foi encontrada no bagageiro do coletivo que foi fiscalizado em São Geraldo do Araguaia

13.11.25 14h27

POLÍCIA

Mulher é presa ao transportar 11 quilos de maconha durante viagem de ônibus em Anapu

Segundo a PM, os agentes fiscalizam um micro-ônibus, com origem em Itaituba e destino a Marabá, momento em que a suspeita apresentou sinais de nervosismo

13.11.25 9h20

POLÍCIA

Suspeito de envolvimento na morte do vice-presidente da Fiepa morre em confronto com a PM em Belém

O crime em questão ocorreu no dia 3 de outubro deste ano na Fábrica de Velas Ciganas, no bairro do Levilândia, em Ananindeua, empresa a qual a vítima havia fundado

13.11.25 9h02

POLÍCIA

Maranhense morre após cair de 30 metros enquanto trocava telhado em Castanhal

Os colegas de trabalho contaram aos agentes que, ao retornarem à distribuidora onde a vítima estava, viram que uma das telhas estava quebrada e encontraram o corpo da vítima

13.11.25 8h31

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de envolvimento na morte do vice-presidente da Fiepa morre em confronto com a PM em Belém

O crime em questão ocorreu no dia 3 de outubro deste ano na Fábrica de Velas Ciganas, no bairro do Levilândia, em Ananindeua, empresa a qual a vítima havia fundado

13.11.25 9h02

POLÍCIA

Maranhense morre após cair de 30 metros enquanto trocava telhado em Castanhal

Os colegas de trabalho contaram aos agentes que, ao retornarem à distribuidora onde a vítima estava, viram que uma das telhas estava quebrada e encontraram o corpo da vítima

13.11.25 8h31

POLÍCIA

Mulher é presa ao transportar 11 quilos de maconha durante viagem de ônibus em Anapu

Segundo a PM, os agentes fiscalizam um micro-ônibus, com origem em Itaituba e destino a Marabá, momento em que a suspeita apresentou sinais de nervosismo

13.11.25 9h20

POLÍCIA

Suspeito de latrocínio contra dono de fábrica de velas, em Ananindeua, é preso em Joinville

Até o momento, a polícia não revelou o que exatamente foi roubado do empresário

12.11.25 22h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda