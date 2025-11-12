Suspeito de latrocínio contra dono de fábrica de velas, em Ananindeua, é preso em Joinville

A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta quarta-feira (12), na cidade de Joinville (SC), Fernando Augusto Silva e Silva, investigado pelo latrocínio ocorrido no dia 3 de outubro deste ano na empresa Fábrica de Velas Ciganas, no bairro do Levilândia, em Ananindeua. Naquela data, o empresário Antonio Eugenio Mello foi assassinado a tiros. Pelo menos três suspeitos participaram do crime. A polícia não revelou o que exatamente foi roubado do empresário, que também foi vice-presidente da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa).

O caso vem sendo investigado desde outubro, e as equipes da DRFR afirmam que diligências são realizadas de forma ininterrupta para identificar todos os envolvidos e esclarecer as circunstâncias da ação criminosa. No dia 6 de outubro, um dos investigados, Danilo Nascimento Assunção, já havia sido preso em flagrante. Ele conduzia um veículo Chevrolet Onix prata, placa QVL3F80, usado para levar os autores ao local do crime e para dar apoio na fuga.

Após essa prisão, novos elementos de prova foram reunidos, o que levou à representação pela prisão preventiva dos demais suspeitos, entre eles Fernando Augusto Silva e Silva. A ordem judicial foi deferida pela Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém.

A prisão em Joinville ocorreu por volta das 14h, na avenida Getúlio Vargas, no bairro Anita Garibaldi. Segundo a polícia, o suspeito foi identificado, comunicado da decisão judicial e encaminhado ao Presídio Regional de Joinville, onde permane​ce custodiado, à disposição da Justiça.

A ação foi realizada por policiais da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Belém, com apoio da Delegacia de Repressão a Roubos de Joinville, do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), D​ioe e D​enarc. De acordo com ​a DRFR, a prisão representa um avanço importante na elucidação do latrocínio e integra as ações para responsabilizar todos os envolvidos no crime.