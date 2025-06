Suspeito de incendiar residência e matar a própria mãe no Mato Grosso é preso no Pará

Um homem foi preso no distrito de Castelo dos Sonhos, no sudoeste do Pará, suspeito de um feminicídio no estado do Mato Grosso. A ação, realizada entre as Polícias Civis do PA e MT, ocorreu na manhã de domingo (15) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. O suspeito, identificado como ‘Marquito’, é investigado pela morte da mãe que teve a casa incendiada.

Segundo a informações policiais, a ordem judicial foi expedida pela Vara Única de Canaã do Norte (MT). Os relatos iniciais sobre o crime dão conta de que o suspeito teria ateado fogo na residência em que a própria mãe morava. A vítima, que era deficiente física, não conseguiu sair do imóvel e acabou morrendo no incêndio.

Após o crime, o suspeito teria fugido do local e passou a ser procurado pela polícia. Diante da prisão, o suspeito permanecerá à disposição da Justiça em Novo Progresso, onde aguardará transferência para o estado do Mato Grosso.

Em nota, a Polícia Civil informou que um mandado de prisão preventiva por feminicídio foi cumprido pela delegacia de Castelo dos Sonhos, na manhã deste domingo (15). "O investigado está à disposição da justiça", comunicou.