Suspeito de homicídio é preso no centro de Igarapé-Açu após investigações conjuntas

Antônio Elso, de 46 anos, conhecido pelo apelido de “Caninana”, foi preso na manhã de segunda-feira (14), no centro do município de Igarapé-Açu, no nordeste paraense. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pela Vara Única de Peixe-Boi, onde é investigado por um homicídio qualificado ocorrido em 2019.

A prisão foi efetuada por equipes da Delegacia de Polícia Civil de Igarapé-Açu, em ação conjunta com o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Capanema e com a Delegacia da Polícia Federal de Barra do Garças, no estado do Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado enquanto trafegava em via pública.

De acordo com as investigações, “Caninana” é suspeito de ter cometido um homicídio qualificado por motivo fútil. O crime aconteceu no município de Peixe-Boi, em 13 de julho de 2019.

Após ser abordado, o homem foi conduzido à Delegacia de Igarapé-Açu, onde permanece à disposição da Justiça.