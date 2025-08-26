​Suspeito de homicídio contra policial penal é preso durante operação no Pará

A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta segunda-feira (25), em Belém, Erick Mateus Nogueira dos Santos,​ suspeito de participação no homicídio do policial penal Edvando Paes da Costa, ocorrido em 21 de fevereiro de 2024, em Abaetetuba​, no nordeste paraense. A prisão ocorreu por volta das 11h30, na avenida Gentil Bittencourt, no bairro de São Brás, durante a quarta fase da Operação Corta Fogo, deflagrada pela Delegacia de Homicídios de Abaetetuba. Também foram apreendidos o veículo e a arma de fogo utilizados na execução do agente público.

Segundo as investigações, o crime foi ordenado por Vitor Ramon Pinheiro Macedo, conhecido como “R10” ou “Ramon”, apontado como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho no Pará. De acordo com a Polícia Civil, a ordem para a execução foi repassada de dentro do Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro, onde o mandante estava custodiado. Ele teria ainda orientado os executores a destruírem provas do crime.

O preso, segundo a polícia, possui antecedentes por tráfico de drogas e associação criminosa. No momento da prisão, os agentes apreenderam um celular.

Durante a investigação, a Polícia Civil e a Polícia Militar já haviam prendido outros envolvidos, como Kayan Ramos de Sousa, Jeferson Ricardo do Vale Matos (vulgo “Aranha”) e F.C.S.. Em tentativas de captura de demais integrantes, confrontos resultaram na morte de Eduardo Morais e Morais (“D2”), Allan Patrick Gama do Amaral (“Zolho”), Diogo Soares dos Santos (“DG”) e Emerson Pinheiro Couto (“PTK”). Outros suspeitos seguem foragidos.