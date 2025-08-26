Suspeito de homicídio contra policial penal é preso durante operação no Pará
Também foram apreendidos o veículo e a arma de fogo utilizados na execução do agente público
A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta segunda-feira (25), em Belém, Erick Mateus Nogueira dos Santos, suspeito de participação no homicídio do policial penal Edvando Paes da Costa, ocorrido em 21 de fevereiro de 2024, em Abaetetuba, no nordeste paraense. A prisão ocorreu por volta das 11h30, na avenida Gentil Bittencourt, no bairro de São Brás, durante a quarta fase da Operação Corta Fogo, deflagrada pela Delegacia de Homicídios de Abaetetuba. Também foram apreendidos o veículo e a arma de fogo utilizados na execução do agente público.
Segundo as investigações, o crime foi ordenado por Vitor Ramon Pinheiro Macedo, conhecido como “R10” ou “Ramon”, apontado como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho no Pará. De acordo com a Polícia Civil, a ordem para a execução foi repassada de dentro do Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro, onde o mandante estava custodiado. Ele teria ainda orientado os executores a destruírem provas do crime.
O preso, segundo a polícia, possui antecedentes por tráfico de drogas e associação criminosa. No momento da prisão, os agentes apreenderam um celular.
Durante a investigação, a Polícia Civil e a Polícia Militar já haviam prendido outros envolvidos, como Kayan Ramos de Sousa, Jeferson Ricardo do Vale Matos (vulgo “Aranha”) e F.C.S.. Em tentativas de captura de demais integrantes, confrontos resultaram na morte de Eduardo Morais e Morais (“D2”), Allan Patrick Gama do Amaral (“Zolho”), Diogo Soares dos Santos (“DG”) e Emerson Pinheiro Couto (“PTK”). Outros suspeitos seguem foragidos.
