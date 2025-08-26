Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

​Suspeito de homicídio contra policial penal é preso durante operação no Pará

Também foram apreendidos o veículo e a arma de fogo utilizados na execução do agente público

O Liberal
fonte

​Suspeito de homicídio contra policial penal é preso durante operação no Pará. (Divulgação/ PC)

A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta segunda-feira (25), em Belém, Erick Mateus Nogueira dos Santos,​ suspeito de participação no homicídio do policial penal Edvando Paes da Costa, ocorrido em 21 de fevereiro de 2024, em Abaetetuba​, no nordeste paraense. A prisão ocorreu por volta das 11h30, na avenida Gentil Bittencourt, no bairro de São Brás, durante a quarta fase da Operação Corta Fogo, deflagrada pela Delegacia de Homicídios de Abaetetuba. Também foram apreendidos o veículo e a arma de fogo utilizados na execução do agente público.

Segundo as investigações, o crime foi ordenado por Vitor Ramon Pinheiro Macedo, conhecido como “R10” ou “Ramon”, apontado como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho no Pará. De acordo com a Polícia Civil, a ordem para a execução foi repassada de dentro do Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro, onde o mandante estava custodiado. Ele teria ainda orientado os executores a destruírem provas do crime.

O preso, segundo a polícia, possui antecedentes por tráfico de drogas e associação criminosa. No momento da prisão, os agentes apreenderam um celular.

Durante a investigação, a Polícia Civil e a Polícia Militar já haviam prendido outros envolvidos, como Kayan Ramos de Sousa, Jeferson Ricardo do Vale Matos (vulgo “Aranha”) e F.C.S.. Em tentativas de captura de demais integrantes, confrontos resultaram na morte de Eduardo Morais e Morais (“D2”), Allan Patrick Gama do Amaral (“Zolho”), Diogo Soares dos Santos (“DG”) e Emerson Pinheiro Couto (“PTK”). Outros suspeitos seguem foragidos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homem preso em belém

homicídio em abaetetuba

morte de policial penal em abaetetuba

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mais de 100 quilos de drogas são apreendidos no Marajó

A droga estava escondida em caixas de papelão, dentro de quatro bebedouros transportados no porão da embarcação F/B Anna Karoline VII

26.08.25 22h48

POLÍCIA

​Suspeito de homicídio contra policial penal é preso durante operação no Pará

Também foram apreendidos o veículo e a arma de fogo utilizados na execução do agente público

26.08.25 21h43

POLÍCIA

Acidente envolvendo dois caminhões e um carro de passeio interdita viaduto do Entroncamento

O trânsito no local já está liberado

26.08.25 18h53

VIOLÊNCIA

Suspeito de tráfico, ‘LP 22’ é morto pela Polícia em Tomé-Açú

A ação ocorreu na tarde de segunda-feira (25), na região conhecida como ‘Favelinha’

26.08.25 18h49

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de matar ex-companheira queimada viva é morto por moradores em Itaituba

Inicialmente, as autoridades tinham recebido a informação de que José teria conseguido escapar do local do crime. Mas, horas depois, o caso teve uma reviravolta

25.08.25 14h48

INVESTIGAÇÃO

Cavalo que teve patas cortadas em SP estava vivo, aponta perícia

O caso teve grande repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais em que o cavalo aparece caído em uma estrada com as patas decepadas.

26.08.25 15h24

CRIME

Adolescente é esfaqueada após denunciar padrasto por abuso sexual

Vítima de 16 anos foi atacada com seis golpes no abdômen em Diadema. Agressor de 34 anos havia sido preso em flagrante e responderá por tentativa de feminicídio.

26.08.25 11h06

POLÍCIA

Suspeito de estuprar idosa é preso no Marajó

A ação foi realizada na área do Rio Jaburuzinho, em Breves, no Marajó

26.08.25 11h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda