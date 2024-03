Para fugir de linchamento, suspeito de furtos sobe em telhado e tenta fazer enfermeira refém

Um homem, que ainda não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Militar suspeito de estar envolvido em vários furtos de motocicletas, em Santarém. Durante a ação, que ocorreu no bairro Esperança, o homem inicialmente foi pego pela população, que o agrediu, mas conseguiu fugir e subir para telhado de um imóvel em construção. Depois de ser pego pelos Policiais Militares, o suspeito, em suposto surto, ainda tentou fazer enfermeira refém ao ser levado para uma unidade de saúde.

VEJA MAIS

Tudo ocorreu durante a tarde, quando o homem foi apontado pelos moradores como o autor de furtos a motos. A população, revoltada, agrediu o suspeito e o amarrou, esperando a chegada da PM. No entanto, o homem conseguiu fugir, pulou alguns muros e subiu no telhado de uma casa em construção.

A polícia chegou e várias pessoas estavam no local tentando fazer o homem descer na estrutura. Os agentes iniciaram uma conversa para tentar convencer o homem a descer, no entanto, sem êxito, os agentes precisaram subir no local para prender o suspeito, que estava com um corte da cabeça.