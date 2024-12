Suspeito de furto contra idoso é preso nesta sexta-feira Belém

Um homem suspeito de furto qualificado por abuso de confiança foi preso nesta sexta-feira (27) no bairro do Mangueirão, na capital paraense. De acordo com a polícia, o crime foi cometido contra um homem de 70 anos. Ele foi detido após a prisão preventiva ter sido deferida pela 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém.

Segundo as investigações, o acusado trabalhava em uma agência bancária e, ao ganhar a confiança da vítima, usou os dados do idoso para abrir uma conta e solicitar um empréstimo. O valor não foi repassado à vítima, que acionou a polícia.

De acordo com o delegado-geral da PC, Walter Resende, o homem já estava sendo investigado por um crime semelhante ocorrido no Distrito de Icoaraci, também envolvendo uma pessoa idosa.

"A equipe da Seccional de Icoaraci já o investigava por crime semelhante. A vítima anterior, também idosa, teve um prejuízo de cerca de R$ 50 mil. O investigado não compareceu à delegacia, mesmo após ser intimado", explica o delegado.

A prisão foi conduzida pela Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPPID). "Esta é a décima prisão realizada pela DPPID em 2024, todas por crimes contra idosos. Nosso trabalho visa aumentar a segurança desse grupo e promover a paz social em nosso Estado", afirma o diretor da DPPID, delegado Janilson Gomes. Agora, o acusado está à disposição da Justiça.