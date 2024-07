Suspeito de ficar pelado e furtar mercadinho é capturado em Bonito, nordeste do Pará

Moradores do município de Bonito, no Nordeste do Pará, capturaram um homem que é suspeito de furtar um mercadinho na madrugada de quarta-feira (17/07). O caso chamou atenção nas redes sociais, pois câmeras de segurança de dentro do estabelecimento mostram que o suspeito estava pelado no momento que entrou no local para cometer o furto. Ele foi identificado pelos moradores e levado para a delegacia. A Polícia Civil informou que caso está sendo investigado pela delegacia de Bonito.

Após vídeo circular nas redes sociais, os moradores locais reconheceram o suspeito na rua e teriam o agredido. A situação ocorreu horas depois do furto. Uma multidão levou o homem, que já estava com roupas, para a delegacia. Não há mais detalhes sobre a identidade dele ou o que foi levado no furto.

No vídeo, é possível ver o suspeito de costas, sem roupas, por volta de 3h58 da madrugada. Ele teria arrombado e entrado no estabelecimento. O suspeito coloca alguns objetos em uma sacola que tem nas mãos. Depois, caminha para dentro do mercadinho e não aparece mais nas imagens.

A Polícia Civil informou, em nota, que um homem foi preso em flagrante suspeito de cometer furto em um supermercado. Os itens furtados foram recuperados. Testemunhas foram ouvidas para auxiliar nas investigações.