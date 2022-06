Suspeito de estuprar motorista de app é preso em flagrante

A polícia prendeu um homem suspeito de estuprar uma motorista de aplicativo durante uma viagem no Distrito Federal. Às autoridades, a motorista detalhou que inicialmente o suspeito anunciou um assalto, pulou para o banco da frente e a mandou seguir, até que, em determinado momento, a ameaçou de morte e a violou. As informações são do Metrópoles.

Após o estupro, o suspeito teria assumido a direção do veículo e seguido. Aa mulher tentou saltar do carro quando avistou um local com muitas pessoas, mas foi puxada pelo suspeito.

Na segunda tentativa, a vítima conseguiu abrir a porta, pular do carro e gritar por ajuda. Com a queda, ela feriu mãos, braços e pés.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito foi encaminhado para a 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) e negou o abuso. Ele alega que os dois se encontraram em uma distribuidora de bebidas e marcaram de ir para um motel em Taguatinga, mas no meio do caminho “ela surtou”.

Já a vítima contou que, além do estupro, o homem ainda roubou R$ 20 que ela tinha na carteira. Ao revistar o homem, os policiais encontraram o dinheiro indicado.

A mulher foi encaminhada para o Instituto de Medicina Legal (IML) para exame de corpo de delito. O suspeito foi preso em flagrante por roubo qualificado, pela restrição da liberdade da vítima e por estupro.