Suspeito de estuprar criança de 10 anos é preso durante operação em Marabá

Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira (19) em uma residência na Folha 6, no Núcleo Nova Marabá, em Marabá, no sudeste paraense, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de apenas 10 anos. A prisão ocorreu após a criança ser internada no Hospital Municipal de Marabá (HMM) na noite anterior com sinais de violência sexual.

O caso foi informado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) por volta das 23 horas. Após investigações preliminares, que incluíram o levantamento de testemunhas, a polícia chegou ao nome do suspeito. Conforme o boletim de ocorrência, a equipe visitou três endereços até localizar e prender o homem em flagrante.

Por haver indícios de autoria e materialidade do crime, ele foi autuado pelo crime e permanece custodiado pelo Poder Judiciário. A prisão faz parte da Operação Shamar, que visa combater a violência contra a mulher no mês de agosto.