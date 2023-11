Suspeito de esfaquear e matar homem em cemitério de Marapanim é preso pela Polícia Civil

O principal suspeito de esfaquear e matar um homem dentro de um cemitério do município de Marapanim, no nordeste paraense, foi preso nesta sexta-feira (3). A prisão foi feita pela Polícia Civil do Pará, por meio das equipes lotadas nas delegacias de Marudá e Marapanim, que foram as responsáveis por dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva.

Conforme o delegado Rodrigo Rodrigues, que preside o inquérito policial que investiga o caso, o suspeito se apresentou na delegacia na noite anterior à captura, evitando a prisão em flagrante. “Ele nos procurou no início da tarde, contou sua versão, foi encaminhado para perícias e foi liberado. De imediato representado pela prisão preventiva ao Poder Judiciário que rapidamente deferiu a cautelar”, informou a autoridade.

Depois da emissão do mandado judicial, as equipes das duas delegacias atuaram em conjunto no intuito de localizar e realizar a prisão do suspeito. De acordo com a PC, o suspeito foi localizado no Ramal do Guarajubal, que fica na zona rural de Marapanim. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para término dos procedimentos legais na unidade policial, onde está a disposição da Justiça e deve responder por homicídio qualificado por motivo fútil.