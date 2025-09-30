Suspeito de envolvimento com facção criminosa é preso com dinheiro e drogas em Castanhal

Um homem suspeito de ter cargo de liderança em uma facção criminosa no município de Terra Alta, no nordeste paraense, foi preso pela Polícia Civil em Castanhal, nesta terça-feira (30). A ação ocorreu no âmbito da operação ‘Cerco Fechado’, deflagrada para combater o crime organizado na região. A prisão ocorreu quando o suspeito foi flagrado manuseando um tablete de material semelhante à maconha para entregar a terceiros. Além do entorpecente, a quantia de R$ 2 mil em espécie foi apreendida.

A operação foi realizada por meio da 12ª Seccional Urbana de Castanhal, em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/PA). De acordo com Thiago Dias, superintendente regional da Zona do Salgado, o suspeito teria percebido a chegada dos agentes e tentado escapar.

“Durante a ação, o suspeito tentou empreender fuga, correndo pelo quintal da residência e transpondo uma cerca de arame farpado, mas acabou sendo alcançado e contido pela equipe policial”, explicou.

Além de outras passagens criminais, o suspeito também possuía um mandado de recaptura expedido pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, em razão de condenações pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

Ainda segundo o superintendente, a ação reforça o trabalho constante feito pela segurança pública paraense no combate à criminalidade. “Com essa ação integrada, a Polícia Civil do Pará, em conjunto com a FICCO, reafirma seu compromisso no combate às organizações criminosas e na preservação da ordem pública em todo o Estado”, completou o delegado.