Suspeito de assaltar lanchonete é morto a tiros no Tapanã

Um homem, identificado apenas como Anderson Raimundo, de 21 anos, foi morto a tiros no final da noite desta terça-feira (30), no conjunto Cordeiro de Farias, no bairro do Tapanã, em Belém. O rapaz é suspeito de participar de uma tentativa de assalto a uma lanchonete localizada entre as alamedas 6 e 7.



No local, testemunhas relataram que três criminosos teriam chegado no estabelecimento em um carro vermelho e anunciaram o assalto. Um deles, que seria Anderson, estaria armado. Diante das ameaças sofridas, um cliente que estava no local disparou e atingiu o rapaz. Anderson morreu ali mesmo, dentro da lanchonete.



Os comparsas dele, assim como o atirador, fugiram do local do crime logo em seguida. A Polícia Militar realiza rondas pela área na tentativa de localizar os homens.



O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado para realizar a perícia de local de crime e analisar o cadáver de Anderson, que será removido ao Instituto Médico Legal, onde passará pelo exame de necropsia.