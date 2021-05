Suspeito de armazenar e divulgar conteúdo pornográfico infanto-juvenil é preso

A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Combate a Crimes contra Grupos Vulneráveis Praticados por meios Cibernéticos (DCCV), deu cumprimento, na manhã desta quinta-feira (20), a um mandado de prisão preventiva e busca e apreensão contra um homem, suspeito de divulgar e armazenar conteúdo pornográfica infanto-juvenil. Além disso, ele é investigado ainda pelos crimes de extorsão e falsa identidade, praticados por meios virtuais, contra pelo menos cinco vítimas. Com ele, foi apreendido um aparelho celular, que será periciado.

A ação ocorreu durante a Operação Cyber Care, deflagrada no município de Acará, e faz alusão ao “Maio Laranja”, que tem como objetivo combater à violência sexual contra crianças e adolescentes. O homem foi conduzido para a Divisão Especializada para ser ouvido e, em seguida, encaminhado ao Sistema Penitenciário. As investigações iniciaram há quatro meses, após alguns responsáveis pelas vítimas, residentes na zona rural do referido município, procurarem a DCCV para relatar a denúncia.

“Durante o trabalho investigativo, identificamos que ele utilizava perfis falsos nas redes sociais para obter fotos íntimas de adolescentes e, em seguida, exigia valores em dinheiro para não divulgá-las. Após a prática dos crimes, para não ser encontrado, ele fugiu da comunidade na zona rural, mas conseguimos localiza-lo já na zona urbana”, explicou a titular da Divisão, Lua Figueiredo. Com informações da Polícia Civil do Pará.