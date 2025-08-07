Capa Jornal Amazônia
Polícia

Suspeito de armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil é preso em Belém

Celulares, pendrives e HDs relacionados ao investigado foram apreendidos

O Liberal
fonte

Suspeito de armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil é preso em Belém. (Foto: Polícia Civil)

Um suspeito de armazenar pornografia infantojuvenil foi preso em flagrante pela Polícia Civil em Belém. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (7), em cumprimento a mandados de busca e apreensão no âmbito da segunda fase da operação “Rede Segura”. O intuito é combater crimes que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes, especificamente em relação ao armazenamento de material de estupro infantojuvenil.

Três mandados foram cumpridos nos bairros Curió-Utinga, Umarizal e Sacramenta. As equipes da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV) atuaram na operação. Segundo a delegada Lua Figueiredo, titular da DCCV, o investigado detido possuía vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo menores.

“No ato das buscas, um homem recebeu voz de prisão em flagrante, já que foram encontrados vídeos de abuso sexual em seu aparelho celular. O objeto foi apreendido juntamente com outro dispositivo móvel pertencente a ele, além de pendrives e sete HDs”, explicou.

A DCCV, vinculada à Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), contou ainda com a participação de peritos da Polícia Científica do Estado (PCEPA) que farão a análise dos objetos apreendidos. O laudo será utilizado para completo esclarecimento dos fatos.

“A operação reforça o trabalho desenvolvido pela DECCC no combate aos crimes relacionados ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes através da internet no estado do Pará. Qualquer denúncia sobre estas práticas criminosas pode ser feita de forma anônima e gratuita”, finalizou a delegada.

Denúncia

Todas as informações sobre abuso de crianças e adolescentes podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, pelo número 181, ou por meio do WhatsApp (91) 98115-9181, com a Iara. Em ambas as situações, o sigilo e o anonimato são garantidos.

