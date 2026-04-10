Suspeito de ameaçar a ex-mulher e danificar a residência da vítima é preso em Salvaterra

Um homem suspeito de ameaçar a ex-companheira e danificar a residência da vítima foi preso nesta sexta-feira (10), no município de Salvaterra, no Marajó. A ação foi realizada em conjunto por equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar. De acordo com as investigações, o crime ocorreu na madrugada da quarta-feira (8/4), quando o suspeito foi até a casa da ex-companheira, supostamente sob efeito de álcool.

Conforme a polícia, no local, o suspeito teria tentado invadir o imóvel da ex. Ele danificou o portão e passou a proferir ameaças de morte contra a mulher e os dois filhos dela, crianças de aproximadamente dois anos. Segundo a Polícia Civil, as ameaças incluíam frases que indicavam risco concreto à integridade da família, configurando violência psicológica grave, com uso dos filhos como forma de intimidação.

O suspeito chegou a ser apresentado na unidade policial ainda no dia 8, por volta das 18h, conduzido pela Polícia Militar. No entanto, após análise do caso, não houve lavratura de prisão em flagrante, já que ele não foi localizado no momento do crime nem imediatamente após a ocorrência. Diante da gravidade da situação, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, que foi autorizada pela Justiça e cumprida poucas horas após a decisão.

Ainda conforme a polícia, Welinton já possui antecedentes por violência doméstica contra a mesma vítima, tendo sido condenado anteriormente por descumprimento de medida protetiva. O caso envolve os crimes de ameaça majorada e dano qualificado, no contexto da Lei Maria da Penha. O suspeito permanece à disposição da Justiça.