Suspeito de agredir trabalhador para roubar 13 reais é preso, em Marabá

Um homem identificado como Diego Pereira Alves foi preso pela Polícia Militar suspeito de agredir um trabalhador e roubar a quantia de R$ 13,50, em Marabá, sudeste do Pará. Conforme as informações repassadas aos policiais da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, o suspeito abordou a vítima, que saia para o trabalho, no Residencial Jardim do Éden, no Núcleo Morada Nova.

VEJA MAIS



A vítima informou aos policiais que tudo ocorreu por volta de 4h30 da manhã, quando estava caminhando pelo residencial em direção ao trabalho. Após a agressão e o roubo, o homem foi até a guarnição do 13º Posto de Policiamento Destacado (13º PPD) onde relatou o crime e passou as informações necessárias para os agentes registrarem o boletim de ocorrência e iniciassem as buscas.

Os policiais realizaram rondas pelo local e localizaram Diego na Rua 15 do residencial, próximo ao local do roubo, que ocorreu na rua 17. Ao realizar a busca pessoal, os agentes encontraram com ele a quantia em dinheiro que havia sido levada da vítima e também uma porção de cocaína. Diante dos fatos, o suspeito foi levado para a Seccional onde prestou esclarecimentos sobre o caso.