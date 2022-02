Suspeito arrombar e furtar casas é preso pela segunda vez, em Rurópolis

Um homem, identificado apenas pelo apelido de “Leleco”, foi preso na madrugada da última quarta-feira (23), na cidade de Rurópolis, no sudoeste paraense, sob suspeita de cometer vários furtos e arrombamentos de casas e estabelecimentos comerciais. Em algumas das ações, câmeras de segurança registraram os crimes. Com informações do site Plantão 24 Horas News.

Segundo a polícia, os furtos começaram a ocorrer depois que “Leleco” saiu da prisão em Itaituba, onde cumpria pena por violência doméstica, e retornou à comunidade de Divinópolis.

Antes da prisão, ele chegou a ser conduzido algumas vezes para delegacia sob suspeita de furto, mas, como nada tinha sido encontrado com ele, foi liberado. Porém, as polícias Civil e Militar redobraram o monitoramento sobre o suspeito, até que ele foi pego em flagrante com alguns objetos de sua última vítima, além de outros que havia furtado anteriormente.

De acordo com o delegado de Polícia Civil de Rurópolis, Ariosnaldo Vital Filho, “Leleco” foi preso em flagrante por furto com arrombamento, além de receptação. O suspeito nega a participação nos crimes. Agora, ele se encontra preso à disposição da Justiça.

Após a prisão do homem, uma das vítimas, representante de um supermercado local, procurou a delegacia e o reconheceu como sendo a pessoa filmada no interior do estabelecimento, de onde havia furtado vários objetos e dinheiro.