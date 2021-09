Suspeito apresenta nervosismo e acaba preso por tráfico de drogas, no Maracangalha

Um homem, que não teve identidade revelada, foi preso pelo crime de tráfico de drogas, na última segunda-feira, 6, no bairro do Maracangalha, em Belém. O homem estava com a droga escondida na roupa íntima, quando foi abordado por militares do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM).

Os policiais faziam rondas pela rua Canário do Rêgo quando se deparam com o homem, que estava em uma motocicleta e apresentou nervosismo ao perceber a presença da polícia. O suspeito recebeu, então, ordem de parada. Ao ser revistado, foram encontrados papelotes de drogas, cujo tipo não foi informado, escondidos em sua roupa.

O homem foi preso em flagrante e conduzido junto do material apreendido para a Seccional da Sacramenta, onde foram realizados os procedimentos legais.