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Polícia

Suspeita de roubar duas turistas em Belém é presa após identificação por videomonitoramento

O assalto ocorreu na avenida Boulevard Castilhos França, nas proximidades da Praça dos Estivadores

O Liberal
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Suspeita de roubar duas turistas em Belém é presa após identificação por videomonitoramento do Ciop. (Foto: Agência Pará)

Uma mulher suspeita de roubar duas turistas foi presa na tarde de segunda-feira (13), no centro de Belém, menos de uma hora após o crime. A prisão ocorreu após a suspeita ser identificada por meio do sistema de videomonitoramento do Centro Integrado de Operações (Ciop).

De acordo com as informações, as vítimas, naturais de São Paulo, haviam acabado de registrar o Boletim de Ocorrência na Delegacia de Proteção ao Turista, localizada no complexo da Estação das Docas. Elas contaram que o roubo ocorreu enquanto as turistas caminhavam pela avenida Boulevard Castilhos França, nas proximidades da Praça dos Estivadores, quando foram abordadas pela mulher.

Após o registro do assalto, foi feito o acionamento ao Ciop e os agentes conseguiram localizar a suspeita nas proximidades do local. A identificação foi possível após as vítimas informarem características da mulher, que estaria usando um vestido roxo. Com base nas imagens captadas pelas câmeras, uma equipe da Polícia Militar foi informada, realizou a abordagem e conduziu a suspeita até a unidade policial.

Segundo o titular da Segup, Ed-Lin Anselmo, a rápida resposta das forças de segurança reforça a importância da integração entre tecnologia e atuação policial. “Isso demonstra a eficiência da integração entre tecnologia e atuação policial, que permite respostas rápidas e precisas às ocorrências, garantindo mais segurança para a população e visitantes”, destacou.

O Ciop é um dos principais centros de inteligência da segurança pública no Estado, reunindo informações em tempo real e coordenando o atendimento das ocorrências. Entre os recursos utilizados estão mais de mil câmeras de monitoramento distribuídas em diversas regiões, além de cerca de 100 totens de segurança instalados em pontos estratégicos.

A população também pode contribuir com as ações de segurança pública por meio de denúncias anônimas e sigilosas pelo Disque Denúncia 181, ou via WhatsApp, pelo número (91) 3210-0181, com a assistente virtual Iara, canal oficial da Segup que permite o envio de mensagens, fotos, vídeos e localização.

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