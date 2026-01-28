Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeita de ‘delivery’ de drogas é presa com 78 tabletes de cocaína em condomínio de Belém

A ação policial ocorreu na segunda-feira (26)

O Liberal
fonte

Suspeita de ‘delivery’ de drogas é presa com 78 tabletes de cocaína em condomínio de Belém. (Foto: Divulgação)

Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de tráfico de drogas em Belém, na segunda-feira (26). Na ação, foram apreendidos 78 tabletes de substância semelhante à cocaína, que estavam dentro de um apartamento em um condomínio. Conforme os agentes, foi identificado um esquema de comercialização de entorpecentes na modalidade 'delivery'.

A ação foi realizada pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), vinculada à Diretoria de Polícia Especializada, e do Grupo de Trabalho sobre Narcotráfico, ligado ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP). A prisão decorreu do desdobramento das investigações iniciadas no âmbito da operação “Iara”, deflagrada no dia 21 de janeiro deste ano.

Conforme a PC, no prosseguimento das diligências, com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema criminoso, os agentes apuraram indícios de que integrantes do núcleo investigado estariam promovendo a distribuição e comercialização de entorpecentes na modalidade “delivery”, especialmente nas imediações do bairro do Umarizal.

Após a constatação de movimentações suspeitas na região, as equipes passaram a monitorar a área. Em um primeiro momento, nenhuma conduta ilícita foi verificada. Posteriormente, os investigados se deslocaram até um condomínio, sendo acompanhados pelos policiais, que passaram a realizar o monitoramento do endereço.

Interceptação

Durante a noite, uma mulher, acompanhada de um homem, foi avistada saindo de uma das torres do condomínio, portando uma mochila. Diante das circunstâncias, foi realizada a abordagem, sendo encontrado no interior da bolsa um tablete de substância que aparentava ser cocaína. Questionada, a mulher informou que havia retirado o entorpecente de um apartamento utilizado por sua família, colaborando com a entrada dos agentes no imóvel.

No interior da residência, que se encontrava desocupada e praticamente sem mobília, os policiais localizaram outros 77 tabletes de substância semelhante à cocaína, além de uma balança de médio porte e uma máquina de contar cédulas. Diante do material apreendido, foi formalizada a prisão em flagrante, sendo a mulher conduzida à autoridade policial competente para os procedimentos legais cabíveis.

“A prisão decorreu do desdobramento das investigações, que identificaram indícios de distribuição e comercialização de entorpecentes na modalidade ‘delivery’, bem como a guarda de grande quantidade de drogas em um apartamento localizado em condomínio da capital”, explicou o delegado David Bahury, da Denarc.

Os pais da autuada também foram alvos de mandados de prisão preventiva, cumpridos no âmbito da operação Iara, em razão de suspeitas de envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

As investigações apontam que ambos são suspeitos de atuar de forma associada para viabilizar grandes carregamentos de entorpecentes pela rota do Rio Solimões, com destino ao Pará e posterior distribuição para outras unidades da Federação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tráfico de drogas

apreensão de cocaína
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

TRÁFICO DE DROGAS

Suspeita de ‘delivery’ de drogas é presa com 78 tabletes de cocaína em condomínio de Belém

A ação policial ocorreu na segunda-feira (26)

28.01.26 13h20

INVESTIGAÇÃO

Jovem encontrada morta em córrego no Pará teve foto íntima vazada na internet, diz família

Elaine Freitas Carvalho, de 21 anos, foi encontrada sem vida no município de São Domingos do Araguaia

28.01.26 12h30

PRESO

Suspeito de matar policial reformado dentro de farmácia é preso em Ananindeua

Após buscas, o suspeito foi localizado e detido nesta quarta-feira (28)

28.01.26 10h23

APREENSÃO

Ação da PM resulta em maior apreensão de munições de uso restrito em Oriximiná

Um homem foi preso em flagrante e foram interceptadas espoletas, balins, estojo de diversos calibres e pólvora

28.01.26 9h44

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PRESO

Suspeito de matar policial reformado dentro de farmácia é preso em Ananindeua

Após buscas, o suspeito foi localizado e detido nesta quarta-feira (28)

28.01.26 10h23

INVESTIGAÇÃO

Jovem encontrada morta em córrego no Pará teve foto íntima vazada na internet, diz família

Elaine Freitas Carvalho, de 21 anos, foi encontrada sem vida no município de São Domingos do Araguaia

28.01.26 12h30

INVESTIGAÇÃO

Jovem autista é encontrado morto dentro de kitnet em Ananindeua

O caso ainda é cercado de mistérios e segue sob investigação

27.01.26 19h48

APREENSÃO

Ação da PM resulta em maior apreensão de munições de uso restrito em Oriximiná

Um homem foi preso em flagrante e foram interceptadas espoletas, balins, estojo de diversos calibres e pólvora

28.01.26 9h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda