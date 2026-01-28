Suspeita de ‘delivery’ de drogas é presa com 78 tabletes de cocaína em condomínio de Belém

Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de tráfico de drogas em Belém, na segunda-feira (26). Na ação, foram apreendidos 78 tabletes de substância semelhante à cocaína, que estavam dentro de um apartamento em um condomínio. Conforme os agentes, foi identificado um esquema de comercialização de entorpecentes na modalidade 'delivery'.

A ação foi realizada pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), vinculada à Diretoria de Polícia Especializada, e do Grupo de Trabalho sobre Narcotráfico, ligado ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP). A prisão decorreu do desdobramento das investigações iniciadas no âmbito da operação “Iara”, deflagrada no dia 21 de janeiro deste ano.

Conforme a PC, no prosseguimento das diligências, com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema criminoso, os agentes apuraram indícios de que integrantes do núcleo investigado estariam promovendo a distribuição e comercialização de entorpecentes na modalidade “delivery”, especialmente nas imediações do bairro do Umarizal.

Após a constatação de movimentações suspeitas na região, as equipes passaram a monitorar a área. Em um primeiro momento, nenhuma conduta ilícita foi verificada. Posteriormente, os investigados se deslocaram até um condomínio, sendo acompanhados pelos policiais, que passaram a realizar o monitoramento do endereço.

Interceptação

Durante a noite, uma mulher, acompanhada de um homem, foi avistada saindo de uma das torres do condomínio, portando uma mochila. Diante das circunstâncias, foi realizada a abordagem, sendo encontrado no interior da bolsa um tablete de substância que aparentava ser cocaína. Questionada, a mulher informou que havia retirado o entorpecente de um apartamento utilizado por sua família, colaborando com a entrada dos agentes no imóvel.

No interior da residência, que se encontrava desocupada e praticamente sem mobília, os policiais localizaram outros 77 tabletes de substância semelhante à cocaína, além de uma balança de médio porte e uma máquina de contar cédulas. Diante do material apreendido, foi formalizada a prisão em flagrante, sendo a mulher conduzida à autoridade policial competente para os procedimentos legais cabíveis.

“A prisão decorreu do desdobramento das investigações, que identificaram indícios de distribuição e comercialização de entorpecentes na modalidade ‘delivery’, bem como a guarda de grande quantidade de drogas em um apartamento localizado em condomínio da capital”, explicou o delegado David Bahury, da Denarc.

Os pais da autuada também foram alvos de mandados de prisão preventiva, cumpridos no âmbito da operação Iara, em razão de suspeitas de envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

As investigações apontam que ambos são suspeitos de atuar de forma associada para viabilizar grandes carregamentos de entorpecentes pela rota do Rio Solimões, com destino ao Pará e posterior distribuição para outras unidades da Federação.