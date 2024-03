Suposto membro de facção criminosa do Amapá é preso no Pará

Um homem investigado por integrar uma facção criminosa no estado do Amapá foi preso, nesta quarta-feira (13), em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a Polícia Civil do Pará, durante buscas na residência do investigado, as equipes apreenderam duas armas de fogo, carregadores e munições, além de dois veículos pertencentes ao preso.

"Ao que sabemos, o indiciado era responsável pelo fornecimento de drogas no Estado do Amapá. Hoje, o mandado expedido contra ele foi cumprido, e nossos agentes ainda o prenderam em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma", informou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

O diretor da Denarc, delegado Fausto Bulc​ão, contou que o investigado utilizava a capital paraense para atuar no tráfico de drogas no Amapá. "O preso de hoje utilizava a Região Metropolitana de Belém como entreposto para a remessa de drogas para aquele Estado. A sua prisão, que foi um trabalho conjunto entre as duas polícias, representa a desarticulação desse braço do esquema criminoso”, informou o delegado.

Após ter sido capturado, o homem foi conduzido até a unidade policial, onde está à disposição da Justiça.

A ação desta quarta-feira (13) contou com a participação da Polícia Civil do Pará, que contou com a participação de agentes da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), e da Polícia Civil do Amapá.