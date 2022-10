Suposto integrante do Comando Vermelho é preso com 4,8 quilos de drogas em Abaetetuba

Clauderson Soares, 33 anos, susposto integrante facção criminosa do Comando Vermelho (CV), foi preso pela Polícia Civil (PC) na tarde de quarta-feira (4) na rua Chico Lima, bairro Santa Clara, em Abaetetuba, nordeste do Pará. Com o suspeito, as equipes da PC encontram 54 tabletes de maconha, 50 trouxas de cocaína, 92 porções de oxi e dois tabletes de oxi, que totalizavam o peso de 4,8 quilos.



De acordo com o registro de ocorrência da Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba, as equipes foram informadas de um suposto toque de recolher decretado pelo CV, no bairro Angélica, em protesto a uma intervenção policial que resultou na morte de um integrante da facção. Os policiais iniciaram uma operação em parceria com a Polícia Militar (PM) para prender pessoas envolvidas no suposto toque de recolher.

A polícia conseguiu localizá-lo às 17h30 no local onde as drogas seriam armazenadas, que ficava próximo de duas escolas de Abaetetuba (Divulgação / Polícia Civil)

Os agentes receberam a informação de que Clauderson atuava como traficante no bairro Angélica e que os entorpecentes comercializados por ele ficavam escondidos num terreno baldio. A polícia conseguiu localizá-lo às 17h30 no local onde as drogas seriam armazenadas, que ficava próximo de duas escolas de Abaetetuba. O suspeito foi capturado e os agentes encontraram 4,8 quilos de entorpecentes, incluindo oxi, cocaína e maconha.

Clauderson foi detido em flagrante e levado para a delegacia de Abaetetuba.