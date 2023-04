Suposto integrante de facção é preso por homicídio qualificado na zona rural de Abaetetuba

Oziel Coutinho de Souza Júnior foi preso na tarde desta quarta-feira (5) na localidade Colônia Velha, zona rural do município de Abaetetuba, nordeste do Pará. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto, portanto, o homem era considerado foragido da Justiça.

A prisão foi realizada durante ação da Polícia Civil de Abaetetuba, que integra a Superintendência Regional do Baixo Tocantins. As investigações apontam que Oziel possivelmente integra uma facção criminosa, responde por tráfico de drogas e possui envolvimento com homicídios registrados naquele município.

Segundo a polícia, inclusive, o mandado de pri​​são cumprido nesta quarta é referente a um homicídio qualificado, fato ocorrido em janeiro deste ano.

Oziel foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis. Posteriormente, foi conduzido para o Centro de Triagem Masculina de Abaetetuba. O homem se encontra preso, sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), à disposição do Poder Judiciário.