Suposto envolvido em roubo e sequestro de motorista de aplicativo é preso em Belém

Um homem suspeito de envolvimento no crime de roubo mediante restrição de liberdade de um motorista de aplicativo, em Belém, foi preso pela Polícia Civil. A ação para capturar o investigado ocorreu na manhã desta terça-feira (12/11), para cumprir um mandado de prisão temporária contra o investigado. Conforme a PC, o preso é apontado como membro de uma associação criminosa voltada para este tipo de delito.

A ação foi realizada por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores(DRFRVA). As investigações sobre o caso iniciaram logo após o crime em que, segundo os fatos apurados pela polícia, os indiciados, em associação com outras pessoas, estariam fazendo contas falsas em aplicativos de corrida para assaltar motoristas.

Roubo

Conforme informado pelo motorista de aplicativo, ele recebeu a chamada para uma corrida no bairro do Jurunas e, no local indicado, os suspeitos entraram no veículo. Com armas de fogo nas mãos, os suspeitos determinaram que o motorista repassasse seus pertences de valor e em seguida roubaram também o automóvel, que foi recuperado posteriormente.

O preso já tem antecedentes criminais pela prática de homicídio qualificado, furto e tráfico de drogas. A Polícia Civil continua as investigações para prender os demais envolvidos no crime.