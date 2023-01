Suposto envolvido em ataques contra agentes de segurança é morto em Augusto Corrêa

Um homem, identificado como Luiz Melques Borges Furtado, morreu durante confronto policial na noite de quarta-feira (11), nas proximidades da Ponte do Patal, em Augusto Corrêa, nordeste do Pará. Ele era suspeito de envolvimento em atentados contra agentes de segurança pública do município, assaltos e tráfico de drogas.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito estava fazendo cobranças do tráfico de drogas na zona rural, quando o carro em que ele estava foi abordado na ponte. Luiz teria tentado fugir dos policiais e disparou várias contra os agentes, que reagiram e atiraram no homem. Com ele, foram apreendidos uma arma caseira, munições, dois aparelhos celulares e um carro.

O acusado ainda foi levado para o Hospital Municipal de Augusto Corrêa, mas não resistiu e morreu ainda no caminho. O motorista do carro que levava o suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, mas alegou que só estava fazendo um frete.