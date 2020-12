Suposto envolvido em assalto a banco em Cametá morre durante intervenção policial

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado em Cametá, no Baixo Tocantins, pelas Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), uma Equipe da Rotam em atuação conjunta com policiais do 32º Batalhão PM, por denúncia, chegou por volta das 19h, deste sábado (12), na casa de Eraldo Silva Dias, na 5ª rua Vila Araquimbal. Ele foi acusado, anonimamente, de guardar as armas usadas na tentativa de assalto ao município de Cametá, no dia 2 deste mês de dezembro.

No BO consta que após cercarem o imóvel em que estaria o suspeito, os policiais entraram na casa, que estaria com a porta aberta, e foram surpreendidos com disparos de arma de fogo feitos por Eraldo Dias.

A polícia informa que reagiu aos tiros feitos por Eraldo e então ele foi atingido, "em revide à injusta agressão'', diz o Boletim de Ocorrência. Os policiais levaram o homem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas ele morreu logo ao chegar à Unidade de saúde.

Ainda segundo a polícia, no dia do ataque ao Banco do Brasil, em Cametá, Eraldo Dias foi apresentado à Delegacia de Polícia local por causa de porte ilegal de arma de fogo, e estava respondendo a Boletim de Ocorrência por esse episódio.

Na casa do suspeito, a polícia encontrou um revólver calibre 38 com duas munições deflagradas e quatro intactas; um porta cédulas com documentos e a quantia de R$ 862,00 reais e ainda um aparelho celular. A Polícia não informou sobre se encontrou não as supostas armas guardadas na residência, conforme a denúncia anônima.