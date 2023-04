​‘Superman’ fornece nome falso à polícia, mas acaba preso por roubo majorado em Ananindeua

A Polícia Civil do Pará, através da Delegacia da Guanabara, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, cumpriu na quinta-feira (13) mandando de prisão e recaptura contra Rodrigo Saraiva da Silva, o “Superman”. Ele estava foragido da Justiça pelo crime de roubo majorado e se utilizava de vários nomes falsos para driblar as autoridades.

De acordo com informações da polícia, os agentes se deslocaram até o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) para averiguar a denúncia de que um foragido, vindo do município de Primavera, nordeste paraense, estava recebendo atendimento médico naquela unidade hospita​​lar.

No local, a polícia conseguiu apurar que “Superman” havia praticado um roubo, na vila Jaburu, em Primavera, e acabou sendo alvejado a tiros de arma de fogo. Aos policiais, dentro do hospital, o suspeito forneceu identificação falsa.

Após rápida investigação, a polícia conseguiu confirmar o nome verdadeiro do criminoso e identificou o mandado de prisão em aberto. Agora, “Superman” está à disposição da Justiça Paraense.

Em contato com as equipes de Primavera, as equipes da Delegacia da Guanabara obtiveram a informação de que o comparsa dele já encontra-se preso naquele município.