Sogra e nora são presas suspeitas de venderem cigarros eletrônicos a adolescentes no Pará

A Guarda Municipal de Parauapebas prendeu, na tarde de terça-feira (9), duas mulheres, sogra e nora, suspeitas de abastecerem adolescentes da cidade com cigarros eletrônicos. O flagrante foi resultado da denúncia de um pai que descobriu, no celular da filha de 14 anos, conversas em que ela negociava a compra do produto.

De acordo com o relato do pai, a entrega seria feita por um motorista de aplicativo. Ele acionou a Guarda Municipal no momento da transação e o condutor acabou colaborando, levando a guarnição até o endereço onde buscava o material.

No local, os agentes encontraram as duas suspeitas. A nora tentou se desfazer dos produtos arremessando parte deles por cima do muro, mas foi detida. Já a sogra, funcionária de uma lanchonete, foi identificada como a responsável pelo fornecimento.

A operação resultou na apreensão de 112 cigarros eletrônicos, avaliados em R$ 120 cada. Segundo a investigação inicial, os itens eram repassados até mesmo dentro de escolas particulares da cidade. A Polícia Civil ainda não informou por quais crimes as duas serão responsabilizadas.