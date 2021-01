Sintepp pede justiça para o caso de professor amarrado e assassinado

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp) divulgou uma nota manifestando luto e revolta pela morte do professor Francinei Monteiro. Ele foi encontrado amarrado e morto, na noite deste domingo (10). Ele estava no apartamento onde morava, na avenida Doutor Freitas, no bairro da Pedreira, em Belém. Além de externar solidariedade à família e amigos, a entidade adianta que haverá um ato público.

Vizinhos acionaram policiais após sentirem um odor forte vindo do apartamento de Francinei. A Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militares e o Instituto Médico Legal (IML). Ele estava amarrado, de bruços e com marcas de asfixia mecânica. A Polícia Civil ainda não deu mais detalhes a respeito do caso, como linhas de investigação ou primeiras suspeitas.

Corpo do professor foi encontrado na noite deste domingo (10), em um condomínio na avenida Doutor Freitas (Cristino Martins / O Liberal)

Francinei era professor do Estado e do Município de Belém, como informa a nota do Sintepp. Atuava nas áreas de ensino religioso e informática inclusiva, nas escolas municipais Ida Oliveira, Josino Viana e Manuela Freitas. No texto, a entidade exige justiça, com a prisão dos envolvidos no crime. Sem dizer uma data específica, o sindicato anuncia que haverá um ato público.

Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do caso, podem e devem ser repassados ao Disque-Denúncia (181). Não é preciso se identificar e a ligação é gratuita. A Polícia Civil deverá solicitar imagens das câmeras do condomínio e de locais próximos. A área tem muitos imóveis com câmeras de vigilância que podem ajudar nas investigações conduzidas pela Divisão de Homicídios.