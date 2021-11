Sindicato dos Jornalistas tem sede invadida, em Belém

A sede do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará (Sinjor/PA), localizada no bairro do Marco, em Belém, foi invadida neste final de semana. O caso foi descoberto na manhã desta segunda-feira (1º), quando um funcionário da instituição chegou para trabalhar e se deparou com a cena criminosa.

Segundo o presidente do Sinjor/PA, Vito Gemaque, apenas uma televisão foi levada do local. Ele explicou que a diretoria ainda apura a dinâmica da invasão, mas já é possível trabalhar com a hipótese de que os autores do crime “entraram rompendo um dos cadeados, passaram pelo ‘chagão’ e foram pelos fundos”.

“Quebraram duas fechaduras, cortaram vários cadeados e uma das grades. Já mandamos trocar tudo hoje e agora vamos reforçar a segurança”, garantiu Gemaque, que está há dez meses como presidente do Sinjor/PA. Na atual gestão, esta é a primeira vez que o sindicato tem sua sede invadida.

Assim que ficou sabendo do ocorrido, a diretoria do sindicato tentou realizar um boletim de ocorrência, presencialmente, na delegacia de Polícia Civil do Marco. Mas a unidade policial estaria fechada, sendo necessário, então, realizar os procedimentos virtualmente. A reportagem entrou em contato com a PCPA e aguarda um retorno.

“Nós iremos buscar a investigação séria desse caso junto à polícia. Não sabemos inicialmente se essa invasão está ligada à atuação política que o Sinjor tem desempenhado no último ano. Todas as hipóteses são possíveis, desde um roubo até um ato criminoso por motivações políticas. O Brasil vive momentos difíceis em que não podemos deixar passar crimes desta natureza", defendeu Gemaque.