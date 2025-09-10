Simulação de crise com artefato explosivo é realizada no Aeroporto de Belém

Uma simulação de segurança para ocorrências em aviões foi realizada na madrugada de terça-feira (09/09), no Aeroporto Internacional de Belém, no bairro de Val-de-Cans. O treinamento, promovido pela Polícia Federal (PF), foi feito pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar do Pará.

O Exercício Simulado de Apoderamento Ilícito de Aeronave (Esaia) promovido pelo Grupo de Intervenção (GI), da Polícia Federal, teve como foco o aperfeiçoamento da cooperação entre os órgãos de segurança pública estadual e federal, especialmente em ocorrências de caráter transnacional e alta complexidade. O intuito da PF é capacitar tecnicamente e ampliar a experiência do efetivo paraense em ações táticas de alto risco.

Durante o exercício, o Bope atuou com equipes especializadas em sniper (atiradores de elite), negociação, desativação de artefatos explosivos e intervenção tática, integrando-se às demais forças participantes de forma coordenada e estratégica.

A simulação envolveu a tomada de reféns em uma aeronave por criminosos armados, exigindo a aplicação de protocolos internacionais de resposta a situações de crise, além da articulação entre diferentes agentes de segurança em tempo real. A complexidade do cenário permitiu avaliar a prontidão das instituições envolvidas e a capacidade de resposta frente a ameaças extremas.

Os exercícios como o Esaia visam manter as forças de segurança preparadas e alinhadas diante de desafios em ambientes sensíveis como aeroportos. Além de fortalecem a cultura da integração entre órgãos que, juntos, formam a linha de frente na proteção da sociedade.

“A negociação é a primeira opção em gerenciamento de crises, e a equipe de negociadores era formada por negociadores da PMPA e da PF. O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) do Bope aperfeiçoou, junto ao GPI da PF, protocolos de rendição de Causador do Evento Crítico, recebimento e triagem de reféns, bem como varredura em aeronave", detalhou o capitão Zampietro, que coordenou as ações da unidade no local.

"Para a simulação, o Bope também forneceu atiradores policiais de precisão para atuarem dentro dos parâmetros previstos, o que foi um diferencial positivo para o gerente da crise e para o gabinete de tomada de decisões, que recebia praticamente em tempo instantâneo informações visuais detalhadas fornecidas pelos snipers do Bope”, complementou o capitão Zampietro.

O exercício ainda trabalhou com a possibilidade de conter artefatos explosivos na aeronave, por isso, o Esquadrão Contra Bombas do Bope e o Batalhão de Ações com Cães também atuaram em conjunto, fornecendo as opções de desativação de possíveis artefatos.

O comandante do Bope, major Rocha, ressaltou que o batalhão utilizou a sua experiência tática na simulação. "Embora seja uma simulação sob a coordenação da Polícia Federal, o Bope, como detentor de alternativas táticas, pode atuar no suporte a operações que envolvam reféns, explosivos e outras situações de crise. Para esses tipos de situações, utilizamos nossas equipes de Ações Táticas Especiais e o esquadrão antibombas dentro da doutrina de gerenciamento de crise, sempre priorizando a compressão do tempo, pois cada segundo de atraso pode representar risco de vida. Por isso, o deslocamento rápido, aliado à técnica e ao preparo, é essencial para o sucesso das operações especiais”, destacou.

O comandante do Departamento Geral de Operações da PMPA, o coronel Mariúba, ressaltou a importância dos órgãos de segurança se atualizaram para enfrentar as novas modalidades de crime. “O treinamento em conjunto com as demais forças de segurança, aliado à prática, é um dos objetivos da Polícia Militar nos dias atuais. A criminalidade evolui constantemente e nós precisamos estar preparados para combatê-la, nos adequando às novas modalidades de crime. Para isso, investimos em tecnologia, equipamentos de precisão, trajes especiais e, principalmente, na capacitação da tropa. O resultado que buscamos em cada ação é sempre o mesmo: salvar vidas e garantir a segurança da população”, enfatizou.