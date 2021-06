Sete são presos e nove armas são apreendidas durante fiscalizações no Pará

Sete pessoas foram presas durante ações de fiscalização de veículos realizadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) em rodovias estaduais. Além disso, uma motocicleta roubada foi recuperado e nove armas e mais munições foram apreendidas. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar na quarta-feira (2), foram mais de 100 abordagens realizadas nas cidades de São Domingos do Capim, São Francisco do Pará e Quatro Bocas.

Uma motocicleta com registro de roubo e duas armas de fogo foram apreendidas pelas equipes policiais durante a operação “Artemis”, deflagrada na manhã desta terça-feira (1º), em São Domingos do Campim. Conforme a PM, os policiais encontraram o veículo, que apresentava sinais visíveis de adulteração, ao lado de uma casa abandonad. Após buscas no local, os agentes encontraram duas armas de fogo e mais duas armações de espingardas inutilizadas. O material foi apresentado na delegacia do município.

Já nas proximidades de São Francisco do Pará, equipes que faziam fiscalização na rodovia PA-320 apreenderam uma pistola .380 com três carregadores, após abordarem o condutor de uma caminhonete que trafegava pelo local. O homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e conduzido, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de São Francisco, onde passou pelos procedimentos cabíveis.

Durante a madrugada da última segunda-feira (31), seis pessoas foram presas após terem sido flagradas saindo de um ramal com animais silvestres mortos. Os seis integrantes do grupo, que estavam armados com espingardas, foram conduzidos para a Delegacia do município de Quatro Bocas, onde passaram pelos procedimentos adequados. De acordo com a Lei Nº 5.197, são proibidas a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de animais que constituem a fauna silvestre.