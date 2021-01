Sete empresários são presos por furto de energia no Pará

A Polícia Civil prendeu seis empresários em flagrante e cumpriu mandado de prisão de um sétimo, na região nordeste do Pará. Todos envolvidos em um esquema de furto de energia elétrica. As prisões ocorreram durante operação policial deflagrada nos últimos dias 26 e 27. A Equatorial Energia, distribuidora que opera no estado, já havia notificados todos eles. Porém, optaram por permanecer na ilegalidade.

Dos suspeitos pegos em flagrante, quatro são proprietários de empreendimentos cerâmicos, no município de São Miguel do Guamá. Outro empresário é dono de uma fábrica de colchões, que fica em Castanhal. O sexto é empreendedor de uma granja de aves, no município de Igarapé-Açu.

Nas cerâmicas e na granja foram encontrados equipamentos elétricos utilizados para furtar energia. Já na fábrica de colchões havia um transformador de energia elétrica com ligação clandestina.

A operação da Polícia Civil contou com o apoio da empresa distribuidora de energia para realizar os flagrantes. A equipe da Superintendência Regional Guamá informou que a Equatorial Energia Pará acompanhará a continuidade do trabalho da Polícia. A empresa reforça que o furto de energia gera prejuízos a toda a sociedade, resultando em riscos para a segurança da população.

Quem é flagrado furtando energia pode ser enquadrado em dois artigos do Código Penal Brasileiro: o 155 (furto), parágrafo 3º, que tem como pena prevista 1 a 4 anos de reclusão e multa; e o 265, que trata de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública e prevê pena de reclusão de 1 a 5 anos".