Servidor da Funai é baleado em emboscada na Terra Indígena Apyterewa

Um servidor da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Finai) foi baleado dentro da Terra Indígena Apyterewa, na última segunda-feira (4). Os servidores e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) sofreram uma emboscada quando estavam no local para realizar uma ação relacionada ao combate de invasões dentro do território. Ninguém ficou gravemente ferido.

Conforme a PRF, os agentes estariam saindo do local quando tudo ocorreu. Informações da Página Casa Ninja Amazônia dão conta que a emboscada ocorreu em três pontos distintos. As viaturas onde os servidores e os agentes estavam ficaram com diversas marcas de tiros. Além disso, um dos carros da Funai teve os pneus furados.

Segundo nota oficial da Polícia Rodoviária Federal, “os policiais estavam prestando serviços de segurança e apoio à FUNAI, dentro da operação de desintrusão das terras indígenas. Os policiais responderam à injusta agressão e foram exitosos em cessar o ataque. Nenhum policial ficou ferido e um integrante da FUNAI foi alvejado no tornozelo. O servidor foi transferido para um hospital em Marabá/PA e passa bem. A operação é coordenada pela Presidência da República e conta com a participação da PRF, PF e Força Nacional”.