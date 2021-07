Senegalês é preso em flagrante ao tentar tirar passaporte com documento falso

Um jovem natural de Senegal que tentava emitir passaporte na Delegacia de Polícia Federal de Altamira com documento falso foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (16). De acordo com informações da Polícia Federal, o homem tentou utilizar uma cópia do Diário Oficial da União (DOU) com informações inverídicas quanto a sua naturalização. Ele não teve a identidade divulgada.

Na ocasião, o homem apresentou uma folha impressa constando a informação de que teria sido divulgada, naquela edição do DOU, sua naturalização brasileira. Ao analisar o documento, os policiais notaram que na folha constava informação que não condizia com aquelas originais da edição, visto que sua naturalização, solicitada anteriormente, não foi aprovada por conta da falta de alguns documentos.

Após a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e formalização da apreensão dos materiais, o jovem foi encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição da Justiça. Ele vai responder pelo crime de uso de documento falso perante autoridade policial (Art. 304 c/c Art. 297– Código Penal).