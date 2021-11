Sem antecedentes criminais, mototaxista é morto a tiros por homens em caminhonete

O mototaxista Genison Monteiro dos Santos, de 21 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira (19), no bairro Santa Lúcia II, em Marituba, Região Metropolitana de Belém (RMB). A vítima pilotava sua motocicleta quando foi surpreendida pelos disparos, que partiram de dentro de uma caminhonete. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o crime, que tem características de execução.

De acordo com informações apuradas pela PC, o crime aconteceu por volta das 9h, quando Genison passava pela rua Primeiro de Maio, entre as ruas Quarta e Quinta. Próximo da esquina, ele foi abordado por homens que chegaram em uma caminhonete cor de vinho. Um deles desceu do veículo encapuzado, sacou uma pistola e disparou várias vezes contra a vítima, que não teve chance de se defender.

Genison era morador do bairro do Santa Lúcia II e residia perto de onde o crime aconteceu. A família do jovem disse que não tinha conhecimento de nenhuma ameaça que ele possa ter sofrido. A Polícia Militar fez consultas no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), e constatou que a vítima não tinha nenhum antecedente criminal.

A Polícia Militar foi acionada e fez o isolamento do local de crime, enquanto a Polícia Civil dava início às investigações. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) está realizando a perícia criminal para, em seguida, fazer a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML), de onde será liberado para a família.

Os executores tomaram rumo desconhecido no veículo e a polícia realiza diligências para localizá-los. Qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos criminosos deve ser repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.