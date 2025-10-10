Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Seis suspeitos morrem em duas intervenções policiais diferentes em Parauapebas

Armas e munições foram apreendidas. Os nomes das pessoas mortas não foram divulgados até o momento.

O Liberal
fonte

Armas e munições apreendidas nas ações foram apresentadas à Polícia Civil. (Reprodução/ Correio de Carajás)

Seis pessoas morreram durante duas intervenções policiais registradas nesta sexta-feira (10) em Parauapebas, no sudeste do Pará. Elas são suspeitas de envolvimento na morte do subtenente da reserva da Polícia Militar, Gilson Caldas, assassinado a tiros na noite de quinta-feira (9), na própria chácara, localizada na região do Tapete Verde. A Polícia Civil apura o caso como latrocínio (roubo seguido de morte). Durante as intervenções, armas e munições foram apreendidas. Os nomes das pessoas mortas não foram divulgados até o momento.

De acordo com o sargento Freitas, chefe do Núcleo de Inteligência da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa do Cidadão (Semsi), as forças de segurança realizaram buscas conjuntas para localizar os autores do crime.

Segundo o policial, quando as equipes chegaram ao primeiro endereço informado, os suspeitos reagiram à abordagem. “Durante intensa troca de tiros, três foram baleados. Felizmente, nenhum dos nossos foi atingido”, relatou o sargento em entrevista ao portal Correio de Carajás.

Após novas denúncias, outro local – na zona rural do município – foi apontado como esconderijo de envolvidos. No segundo confronto, mais três suspeitos foram atingidos.

Um vídeo obtido pelo Correio de Carajás mostra o momento em que duas viaturas chegam ao Hospital Municipal de Parauapebas com três baleados, que são transferidos dos veículos para macas e levados para dentro da unidade. Não há confirmação se os homens ainda estavam vivos naquele momento. Até o final da tarde de sexta-feira, as identificações dos mortos não haviam sido divulgadas, e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

O sargento Freitas informou ainda que o patrulhamento ostensivo segue na cidade, pois há suspeita de participação de mais seis pessoas no assassinato do subtenente.

Armas e munições apreendidas nas ações foram apresentadas à Polícia Civil, que até o fim da tarde não havia se manifestado sobre o andamento das investigações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

intervenção policial

seis mortos em parauapebas

parauapebas no sudeste do pará

subtenente da pm morto no pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

polícia

Seis suspeitos morrem em duas intervenções policiais diferentes em Parauapebas

Armas e munições foram apreendidas. Os nomes das pessoas mortas não foram divulgados até o momento.

10.10.25 21h30

Polícia

Diretor-geral da PF se pronuncia sobre morte de jovem durante operação em Belém

Segundo o porta-voz da instituição, a operação seguiu os trâmites legais e visava o cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Justiça Federal contra um investigado de alta periculosidade

10.10.25 21h16

POLÍCIA

Operação prende dois suspeitos de roubo e extorsão contra motorista de app no Pará

As diligências seguem para identificar e prender os demais integrantes do grupo criminoso

10.10.25 20h47

POLÍCIA

'Gordo do Abrigo' e outro pedreiro são mortos a tiros após discussão em Mosqueiro

Por enquanto, a Polícia Civil tenta identificar os autores do crime. Ninguém foi preso

10.10.25 15h34

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Vídeo mostra movimentação de policiais federais antes da morte de jovem durante operação em Belém

A operação Eclesiastes foi deflagrada na quarta-feira (8) e terminou na morte de Marcello Vitor Carvalho de Araújo, de 24 anos, filho de uma escrivã da Polícia Civil

09.10.25 23h47

POLÍCIA

Corpo de jovem morto em operação da PF é velado nesta quinta (9/10) em Belém

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para apurar as circunstâncias do caso e também a conduta dos policiais federais.

09.10.25 10h37

TRAGÉDIA

Mergulhadores localizam corpo de caminhoneiro que estava em carreta que caiu no Rio Acará

A vítima ocupava a cabine quando o veículo de grande porte caiu da balsa, na madrugada de quarta-feira (8)

10.10.25 13h16

Polícia

Diretor-geral da PF se pronuncia sobre morte de jovem durante operação em Belém

Segundo o porta-voz da instituição, a operação seguiu os trâmites legais e visava o cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Justiça Federal contra um investigado de alta periculosidade

10.10.25 21h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda